Вышел трейлер фильма "Рептилия"

Сюжет рассказывает об опытном детективе, которому предстоит расследовать загадочное преступление: в квартире находят тело агента по недвижимости, а круг подозреваемых сразу же сужается до всего нескольких человек. В процессе расследования герой Дель Торо понимает, что дело куда запутаннее, чем казалось на первый взгляд.

В августе также вышел трейлер мистического детектива "Бар "Один звонок" с Козловским и Ильиным в главных ролях. Сюжет сериала рассказывает о следователе Андрее (Александр Ильин), который ищет сына-подростка Витю (Кай Гетц). Он выясняет, что последний раз ребенка видели в баре "Один звонок". Однако найти это место оказывается не так просто, ведь заведение таинственным образом всякий раз оказывается в разных местах.