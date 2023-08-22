Где в России будут показывать «Барби»

В России нашумевшую комедию «Барби», бьющую рекорды по сборам во всем мире, можно будет посмотреть в кинотеатрах с 9 сентября. Схема показа уже доступна в интернете. «ФедералПресс» рассказывает, в каких городах будут крутить комедию.

© РИА "ФедералПресс"

«Фильм в кинотеатре будут показывать как своего рода рекламу перед шестиминутной короткометражкой», – пишут СМИ.

Например, в Екатеринбурге в кинотеатре Veer Mall после «Барби» покажут шестиминутный фильм «Три добрых дела». Перерыв между предсеансовым обслуживанием и фильмом – 1 минута.