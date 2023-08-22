6 психологических проблем в мультфильме «Мой маленький пони»

Нам всем непросто, но кому-то чуть сложнее, чем другим. Иногда наша голова работает немного не так, как хотелось бы — тогда у нас случаются психологические проблемы. В этом нет ничего постыдного, у каждого могут случаться трудности, и все они вполне решаемы.

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Иногда именно такие вещи показывают в мультфильмах — они демонстрируют, что мир не идеален, и мы вместе с ним. А ещё их ну очень интересно разбирать и, возможно, находить общие черты — это первый шаг к решению проблемы.

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Тлум.Ру разобрал героинь мультфильма «Мой маленький пони. Дружба — это чудо» и определил, какие у них психологические проблемы.

№ 1. Сумеречная Искорка

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Главная героиня мультсериала, дочь породистых пони и во всех смыслах хорошая девочка — она всегда прилежно училась, стремилась к знаниям и ни перед чем не останавливалась в погоне за своей целью. Как Сумеречная Искорка однажды сказала, «Все пони в этом городе СУМАСШЕДШИЕ!», и мы не можем с ней не согласиться, однако так ли всё хорошо с ней самой?

По всем признакам, Искорка страдает синдромом отличника — непростом состоянии, при котором все силы направлены на достижение идеала. При этом, как известно, идеала не существует, значит любые попытки прийти к нему будут провальными. Для синдрома отличника характерны такие симптомы, как зависимость от мнения окружающих, гиперответственность, страх неудачи, невозможность радоваться своим успехам. Эти признаки Искорка демонстрировала на протяжении всего шоу: она чувствовала огромную обязанность делать всё правильно и вовремя, и, пускай говорила, что не хочет общаться с другими пони, на самом деле боялась быть высмеянной и непонятой.

№ 2. Рэйнбоу Дэш

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Рэйнбоу Дэш кажется самой громкой (даже громче, чем Пинки Пай!) пони в Понивилле. У героини вполне может быть гипомания — расстройство, являющееся мягкой формой мании. Среди отличительных черт — стабильно хорошее настроение, повышенная физическая активность и активность, не свойственная окружающим. Основным показателем гипомании можно назвать рефлекторную потребность двигаться. Это часто проявляется в виде беспокойства, когда человек сидит на месте, ходит взад-вперед или кусает губы.

Рэйнбоу Дэш очень часто проявляет такие признаки: расправляет и вытягивает крылья, часто активничает, летает и выполняет сложные и даже опасные трюки в воздухе.У Дэш эгоцентричный характер, она постоянно ставит себя выше, чем другие — в этом нет ничего плохого до тех пор, пока не вредит людям (ну или пони, в нашем случае). При этом героиня, не колеблясь, готова помочь своим близким друзьям, вплоть до того, что согласна отказаться от своей мечты, чтобы помочь им в трудную минуту.

№ 3. Пинки Пай

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Самая яркая, и, наверное, самая безумная, по мнению фанатов мультсериала, поняша. Её жизнерадостный, энергичный характер — классический случай истеродиного расстройства личности, характеризующимся чрезмерной потребностью в чужом внимании и сильной эмоциональностью. Такие люди (или пони, как в нашем случае) импульсивные, гиперактивные и имеют низкую терпимость к любым негативным эмоциям, даже если они не направлены на них.

Пинки Пай терпеть не может негативные эмоции, а ещё она стремится к чужому вниманию — например, в одной из серий героиня устроила спонтанную вечеринку для себя одной, потому что друзья не всегда могли посещать её многочисленные праздники.

Возможной причиной такого поведения могли быть проблемы в детстве. Пинки Пай выросла в сложных условиях: её родители жили на каменистой ферме, и вся её семья вечно ходила с угрюмым выражением лиц. Героиня отличалась от них, и это сильно подавляло её.

№ 4. Флаттершай

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Флаттершай, соответствуя своему имени (shy — стеснительный по-английски), боится социального взаимодействия. На самом деле тут вполне может иметь место не просто скромность, а что-то посерьёзнее — например, социальное тревожное расстройство или социальная фобия. Основными симптомами социальной фобии являются всепроникающий и постоянный страх общения, разговоров или иного взаимодействия с человеком или людьми. Есть и физиологические симптомы: покраснение, тошнота и заикание. Всё это Флаттершай не раз демонстрировала в сериях.

Героиня часто заикалась, а приступы паники случались у неё не раз — например, когда Рэйнбоу Дэш подталкивала её к демонстрации полётов перед сотнями других пони. В шоу зрители могли понять, что такое расстройство возникло у героини не на пустом месте: на протяжении всей школьной жизни над ней издевались одноклассники. Это часто становится проблемой и в реальной жизни, а большая часть психологических трудностей исходит из детства.

№ 5. Рарити

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Рарити отлично разбирается в стиле, и в целом она соотвествует стереотипам о модельерах. Наблюдая за ней в сериале, понимаешь, что эта поняшка чувствует превосходство над другими, и при этом она не всегда осознаёт, что чувствует другие и не понимает, что может обидеть их неудачно выбранным словом. При этом она, как и Эпплджек, готова без колебаний жертвовать своим временем, деньгами и даже частями тела ради других. Однако при этом она предпочитает замалчивать неприятные комментарии, вместо этого предпочитая смягчить удар. У неё есть склонность чрезмерно реагировать на ситуации — это верный признак более спокойного подтипа истероидного расстройства личности.

В то время, как Пинки Пай более гиперактивная и даже невротичная, Рарити фокусируется на избавлении от плохих эмоций, вместо негатива сосредотачиваясь на том, чтобы делать других счастливыми — и всё это, в свою очерередь, делается с целью избежать решения собственных проблем.

Такое самопожертвование может быть чрезвычайно вредным для Рарити. Подавленные эмоции могут вызвать серьезные риски для здоровья, а учитывая бескорыстный характер тех, кто их проявляет, такие риски могут остаться незамеченными ими и окружающими.

№ 6. Эпплджек

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Эпплджек сложно описать: она настоящая трудяжка, любит помогать другим, при этом не готова уступать лидерство и не следит за тем, что говорит. Поначалу это кажется вполне разумным, однако у героини тоже есть психологические проблемы. Она совсем юная, и ей впору веселиться и развлекаться, но семейный бизнес не ждёт — она унаследовала огромную ферму и вынуждена заботиться о пожилых родственниках. Такие трудности определённо наложили на неё отпечаток психологических проблем. В некоторых сценах она явно демонстрирует симптомы саморазрушающего расстройства личности (также известного как мазохистское расстройство личности).

Иногда Эпплджек намеренно жертвует собой, чтобы другим было лучше: в одной из серий героиня собралась уехать из города, чтобы найти более высокооплачиваемую работу и собрать деньги и починить ратушу. Эта демонстрация альтруизма определённо показывает, что она хорошая пони, однако стоит помнить, что, заботясь о других, не стоит забывать и о себе.