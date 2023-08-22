Фильм "Год рождения" откроет кинофестиваль "Маяк"

"В год рождения нового фестиваля это настоящий подарок судьбы - открыть его энергичным, изобретательным, украшенным присутствием обаятельных молодых лиц фильмом одного из самых интригующих современных российских режиссеров. К тому же под столь релевантным названием.



"Год рождения" - это далекая от ползучего реализма фантасмагория о вызревании личности, ее рождении и взрослении, умении мечтать и необходимости отказываться от досужих фантазий и даже, вы не поверите, о сложности организации фестивалей в России. Многие так же, как мы, узнают в картине Михаила Местецкого самих себя: яркие эксцентрические детали сегодняшней жизни оборачиваются в ней точным обобщением и прозрачной метафорой".