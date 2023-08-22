Фильм "Год рождения" откроет кинофестиваль "Маяк"
Второй полнометражный фильм Михаила Местецкого откроет конкурсную программу фестиваля актуального российского кино "Маяк" 5 октября 2023 года в Геленджике. Главные роли исполнили Эльдар Калимулин, Юра Борисов и Анастасия Талызина.
Согласно синопсису, мечтатель Филипп (Эльдар Калимулин) настолько увлечен андеграундной гордостью родного Металлогорска - давно распавшейся буйной панк-группой "Яичный свет", что ведет про них подкаст и даже устроил у себя в квартире фанатский музей. Все меняется, когда Филипп влюбляется в Марину (Анастасия Талызина). Но хотя на горизонте маячит взрослая семейная жизнь, он никак не может отказаться от своих панк-фантазий.
Михаил Местецкий рассказывает о фильме так: "Мы придумывали это кино в разгар ковида, а заканчивали монтаж в 2023 году. И для меня "Год рождения" стал тем, чем для нашего героя Филиппа является его группа "Яичный Свет". Окошком в какой-то дикий и прекрасный мир, где одинокие чудики имеют шанс переломить удушливую реальность. А жизнь может победить смерть неизвестным науке способом".
Мечтатель Филипп (Эльдар Калимулин) настолько увлечен андеграундной гордостью родного Металлогорска - давно распавшейся буйной панк-группой "Яичный свет", что ведет про них подкаст и даже устроил у себя в квартире фанатский музей.
По словам организаторов фестиваля, в свой второй полнометражный фильм Михаил Местецкий добавил всего понемногу - романтическую комедию и молодежное кино о трудностях взросления, мокьюментари, мюзикл, магический реализм и сказку. Столь разные ингредиенты бесшовно склеиваются в зрительское кино с Юрой Борисовым в роли отвязного панк-рокера, снятое подвижной камерой оператора Давида Хайзникова (сериалы "Перевал Дятлова", "Эпидемия"). Фильм снимался в Мурманске.
Стас Тыркин, программный директор кинофестиваля "Маяк", комментирует свой выбор:
"В год рождения нового фестиваля это настоящий подарок судьбы - открыть его энергичным, изобретательным, украшенным присутствием обаятельных молодых лиц фильмом одного из самых интригующих современных российских режиссеров. К тому же под столь релевантным названием.
"Год рождения" - это далекая от ползучего реализма фантасмагория о вызревании личности, ее рождении и взрослении, умении мечтать и необходимости отказываться от досужих фантазий и даже, вы не поверите, о сложности организации фестивалей в России. Многие так же, как мы, узнают в картине Михаила Местецкого самих себя: яркие эксцентрические детали сегодняшней жизни оборачиваются в ней точным обобщением и прозрачной метафорой".
Напомним, что кинофестиваль "Маяк" учрежден Фондом развития современного кинематографа "Кинопрайм" и пройдет в Геленджике с 5 по 9 октября.