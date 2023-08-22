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Фильм «Легенда о самбо» откроет международный кинофестиваль в Оренбурге

Фильм «Легенда о самбо» откроет международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» 25 августа в Оренбурге.

Фильм «Легенда о самбо» откроет международный кинофестиваль в Оренбурге
© RT на русском

Об этом сообщает RIA56.

Картина посвящена созданию самбо в СССР. Главные герои — мастера боевых искусств Василий Ощепков и Виктор Спиридонов.

Российскому боевому искусству исполнится 85 лет 16 ноября. В этот день фильм выйдет в прокат.

Предпоказы состоятся в девяти городах, в том числе в Оренбурге.

Ранее газета «Взгляд» сообщила, что Минкультуры упрощает порядок выделения субсидии кинематографистам.