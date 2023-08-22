Фильм «Легенда о самбо» откроет международный кинофестиваль в Оренбурге
Фильм «Легенда о самбо» откроет международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» 25 августа в Оренбурге.
Об этом сообщает RIA56.
Картина посвящена созданию самбо в СССР. Главные герои — мастера боевых искусств Василий Ощепков и Виктор Спиридонов.
Российскому боевому искусству исполнится 85 лет 16 ноября. В этот день фильм выйдет в прокат.
Предпоказы состоятся в девяти городах, в том числе в Оренбурге.
Ранее газета «Взгляд» сообщила, что Минкультуры упрощает порядок выделения субсидии кинематографистам.