Роли, за которые актерам было стыдно
Известные актеры, принимая решение о съемке в фильме, учитывают не только гонорар, но еще и сценарий. Иногда даже они ошибаются, и киноленты оказываются провальными.
“Рамблер” рассказывает о неудачных ролях голливудских актеров.
Хэлли Берри в фильме “Женщина-кошка”, 2004 год
Сольный фильм о женщине-кошке планировался сразу после выхода “Бэтмен возвращается”. Но съемки затянулись, и вместо Мишель Пфайффер роль злодейки исполнила Хэлли Берри.
Фильм получился провальный: фанатов разочаровал отход от канона в комиксах. Селина Кайл получила новое имя — Пэйшнс Филлипс. В комиксе героиня была воровкой, а в фильме — косметическим дизайнером. За эту роль Берри получила антипремию “Золотая малина”.
Брэд Питт в фильме “Собственность дьявола”, 1997 год
Сценарий у этого фильма несколько раз переписывался. Итоговый вариант не понравился Питту и он хотел отказаться от роли, но ему пригрозили судом. Сам Брэд считает этот фильм ошибкой, во всем винит создателей киноленты:
“То был не фильм, то была катастрофа! Образец самой безответственной работы в кино, которую мне когда-либо приходилось наблюдать. Я просто не мог поверить своим глазам”.
Джейден Смит в фильме “После нашей эры”, 2013 год
Джейден Смит попал в кино по протекции своего отца, Уилла Смита. Роль в фильме “После нашей эры” стала для актера провальной: она не понравилась ни критикам, ни зрителям. А самого Уилла Смита за роль в кинокартине наградили “Золотой малиной”.
Джордж Клуни в фильме “Бэтмен и Робин”, 1997 год
“Бэтмен и Робин” — это четвертый фильм во франшизе о Темном рыцаре. Это единственная кинолента, снятая без участия Тима Бертона. Фильм был раскритикован зрителями за излишнюю театральность.
Эту киноленту создатели старались сделать семейной, убрать жестокость и драму. Джордж Клуни и Крис О’Доннел за свой дуэт получили номинацию на “Золотую малину”. Режиссеру фильма Джоэлю Шумахеру пришлось извиниться перед фанатами:
“Если есть кто-то, кто смотрит это, кому… скажем так, понравился «Бэтмен навсегда», и кто шел на «Бэтмена и Робина» с большим предвкушением, если я их чем-то разочаровал, то я правда хочу извиниться. Потому что я этого не хотел. Я хотел просто развлечь их”.