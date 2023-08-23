Роли, за которые актерам было стыдно

Известные актеры, принимая решение о съемке в фильме, учитывают не только гонорар, но еще и сценарий. Иногда даже они ошибаются, и киноленты оказываются провальными.

© Кадр из фильма "Бэтмен и Робин"

“Рамблер” рассказывает о неудачных ролях голливудских актеров.

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Хэлли Берри в фильме “Женщина-кошка”, 2004 год

Сольный фильм о женщине-кошке планировался сразу после выхода “Бэтмен возвращается”. Но съемки затянулись, и вместо Мишель Пфайффер роль злодейки исполнила Хэлли Берри.

Фильм получился провальный: фанатов разочаровал отход от канона в комиксах. Селина Кайл получила новое имя — Пэйшнс Филлипс. В комиксе героиня была воровкой, а в фильме — косметическим дизайнером. За эту роль Берри получила антипремию “Золотая малина”.

Брэд Питт в фильме “Собственность дьявола”, 1997 год

Сценарий у этого фильма несколько раз переписывался. Итоговый вариант не понравился Питту и он хотел отказаться от роли, но ему пригрозили судом. Сам Брэд считает этот фильм ошибкой, во всем винит создателей киноленты:

“То был не фильм, то была катастрофа! Образец самой безответственной работы в кино, которую мне когда-либо приходилось наблюдать. Я просто не мог поверить своим глазам”.

Джейден Смит в фильме “После нашей эры”, 2013 год

Джейден Смит попал в кино по протекции своего отца, Уилла Смита. Роль в фильме “После нашей эры” стала для актера провальной: она не понравилась ни критикам, ни зрителям. А самого Уилла Смита за роль в кинокартине наградили “Золотой малиной”.

Джордж Клуни в фильме “Бэтмен и Робин”, 1997 год

“Бэтмен и Робин” — это четвертый фильм во франшизе о Темном рыцаре. Это единственная кинолента, снятая без участия Тима Бертона. Фильм был раскритикован зрителями за излишнюю театральность.

Эту киноленту создатели старались сделать семейной, убрать жестокость и драму. Джордж Клуни и Крис О’Доннел за свой дуэт получили номинацию на “Золотую малину”. Режиссеру фильма Джоэлю Шумахеру пришлось извиниться перед фанатами: