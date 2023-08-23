Рэпер Чипинкос продает свои седые волосы

Рэпер Амин Чипинкос опубликовал видео, в котором заявил о продаже своих первых седых волос. Ролик исполнителя публикует The Flow в своем Telegram-канале.

Музыкант подчеркивает, что у его слушателей есть возможность приобрести единственный и неповторимый товар в оригинальной прозрачной упаковке, которого не будет больше ни у кого. Во второй раз, признается Чипинкос, он не будет выставлять свои волосы на продажу. Стоимость седых волос — $20 тысяч.

«Не надо мне писать, можно ли за четыре тысячи долларов или за шесть — ниже $20 тысяч я не буду продавать этот товар. Сегодня у вас есть уникальный шанс купить мои первые седые волосы. Всем спасибо!» — подытожил в ролике рэпер.

Чипинкос, который начал заниматься музыкой в 2005 году, называет себя «единственным настоящим гангста-рэпером в России». Он получил популярность после участия в выпуске Comedy Club «Разборки рэперов», который собрал 26 миллионов просмотров. Он также участвовал в клипе на фит «El Problema» Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и Тимати, а в 2021-м снялся в ролике Егора Крида. Всего в дискографии Чипинкоса свыше 30 альбомов, только в 2020 году он выпустил восемь пластинок.