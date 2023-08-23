Начались съемки «Денискиных рассказов»
«Кинокомпания братьев Андреасян» начала съемки экранизации «Денискиных рассказов». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
В центре сюжета новой экранизации одноименного произведения Виктора Драгунского окажутся шестилетний мальчик Денис и его дедушка Денис Викторович. Дедушка рассказывает внуку о своем советском детстве в одном из московских дворов.
Режиссером фильма станет Артемий Драгунский — внук автора и племянник прототипа главного героя книги. В картине сыграют Александр Пашутин, Янина Студилина, Константин Крюков, Лиза Моряк, Кирилл Мелехов, Роман Панков, Анна Махлина, Дмитрий Ендальцев, Максим Матузный, Дмитрий Орлов, Ольга Волкова и др.
«Наиболее сложным компонентом этой картины, конечно же, является необходимость сохранить оригинальную эстетику, передать «то» время глазами ребенка. Кроме того, было довольно непросто осуществить кастинг, поскольку лица и образы людей сильно изменились за последние 50 лет», — говорит Драгунский, отмечая, что в итоге получилось собрать команду, которая воплотит задумку авторов в жизнь.
В прокат «Денискины рассказы» выйдут в 2024 году.
В начале августа стало известно, что режиссер «Метода» адаптирует сказку Андерсена «Огниво» на русский лад.
Ранее экс-участница Comedy Woman стала героиней 2-го сезона шоу «Новые звезды в Африке».