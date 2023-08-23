Начались съемки «Денискиных рассказов»

«Наиболее сложным компонентом этой картины, конечно же, является необходимость сохранить оригинальную эстетику, передать «то» время глазами ребенка. Кроме того, было довольно непросто осуществить кастинг, поскольку лица и образы людей сильно изменились за последние 50 лет», — говорит Драгунский, отмечая, что в итоге получилось собрать команду, которая воплотит задумку авторов в жизнь.