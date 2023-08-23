Стартовали съемки фильма "Денискины рассказы" с актером Пашутиным

"Кинокомпания братьев Андреасян" начала съемки экранизации "Денискиных рассказов". Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика". В центре сюжета новой экранизации одноименного произведения Виктора Драгунского окажутся шестилетний мальчик Денис и его дедушка Денис Викторович. Дедушка рассказывает внуку о своем советском детстве в одном из московских дворов. Режиссером фильма станет Артемий Драгунский - внук автора и племянник прототипа главного героя книги. В картине сыграют Александр Пашутин, Янина Студилина, Константин Крюков, Лиза Моряк, Кирилл Мелехов, Роман Панков, Анна Махлина, Дмитрий Ендальцев, Максим Матузный, Дмитрий Орлов, Ольга Волкова и др. "Наиболее сложным компонентом этой картины, конечно же, является необходимость сохранить оригинальную эстетику, передать "то" время глазами ребенка. Кроме того, было довольно непросто осуществить кастинг, поскольку лица и образы людей сильно изменились за последние 50 лет", - говорит Драгунский, отмечая, что в итоге получилось собрать команду, которая воплотит задумку авторов в жизнь. В прокат "Денискины рассказы" выйдут в 2024 году. В начале августа стало известно, что режиссер "Метода" адаптирует сказку Андерсена "Огниво" на русский лад.