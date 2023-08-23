Шнейдеров оценил прокатный потенциал «Барби» выше «Чебурашки»

Фильм «Барби» обогнал бы по сборам в России «Чебурашку» и «Оппенгеймера», при этом в реальности следующим фильмом-миллиардером может стать «Холоп 2», сказал в эфире НСН Давид Шнейдеров.

© nsn.fm

Голливудский фильм «Барби» в случае выхода в официальный прокат в России мог бы стать самым кассовым релизом года, заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Видео дня

Российская студия Red Head Sound ранее заявила о завершении работы над дубляжом фильма «Барби». По ее данным, картина выйдет в российский прокат 9 сентября, а сейчас там собирают заявки от кинотеатров. Отмечается, что это будет не «экранка», а «цифровая копия высочайшего качества».

«Миллиард рублей мог бы собрать "Оппенгеймер", а "Барби" мгновенно догнала бы "Чебурашку" (собрал более 7 млрд рублей – прим. НСН). Вполне возможно, это был бы самый кассовый фильм года. Из предстоящих в этом году релизов, может быть, "Холоп 2" станет фильмом-миллиардером, "Есенин" - навряд ли. Если они делают в этом году очередного "Последнего богатыря", возможно, он. "Гостья из будущего" не соберет миллиард, у нее менее широкая аудитория, чем у "Чебурашки". У "Холопа" есть шансы, а у "Гостьи из будущего" - не верю», - сказал Шнейдеров.

При этом его возмутила перспектива показа «ворованного» фильма и порадовала позиция крупных киносетей.

«Воровать - не хорошо, этому учили с детства всех. Правообладателя продавать нам не хотят, значит мы воруем. Сети "Каро" и "Формула кино" поступают правильно и разумно, отказываясь показывать ворованный продукт. Они понимают, что ситуация не может тянуться вечно, но если сейчас показывать ворованное, после ее нормализации им американские студии больше ничего никогда не дадут. Сети поступают мудро, а хвастаться тем, что вы украли, да еще и нагло всех обманывать, говоря о какой-то цифровой копии... Меня эта новость абсолютно взбесила, и молодцы ребята из киносетей, которые отказываются это показывать», - подчеркнул кинокритик.

Шнейдеров также предупредил, что россиян обманывают, расхваливая цифровую копию «Барби».

«Если эта студия, - наглое пиратское ворье, - говорит для ничего не понимающих, что это цифровая копия, на самом деле это значит, что будет отвратительное качество. В кинотеатрах показывают не цифровые копии, а так называемый носитель DCP. По коду этого носителя можно точно установить, из какой страны эта копия украдена. Из-за этого нам перестал поставлять фильмы Казахстан, передававший до этого ворованные DCP. Им жестко объяснили, что они не будут получать американское кино, если продолжат воровать. Пираты пытаются втюхать россиянам ворованный продукт. Это будет абсолютно бытовой звук, а не полноценный Dolby Digital, как в кинотеатрах», - объяснил он.

По данным кинокритика, с начала года убытки российского кино превысили 5 млрд рублей. При этом один только фильм «Свидетель» принес 140-миллионные убытки.

«Ситуация более, чем печальная. Чистые убытки российского кинемотографа за семь месяцев этого года, по состоянию на 1 августа, составили более 5 млрд рублей. Народ в кино не ходит. Сейчас вышел патриотический фильм "Свидетель", в среднем там четыре человека на сеансе. При бюджете 150 млн рублей он собрал в прокате 7 млн, из которых половина ушла в кинотеатры, а 20% дистрибьюторам. "Вызов" только что вышел в ноль, хотя он уже четыре месяца в прокате. Невозможно представить себе, чтобы такое было», - заключил собеседник НСН.