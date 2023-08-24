«Барби» получит недельный прокат на IMAX с новыми сценами

Студия Warner Bros. выпустит 22 сентября в ограниченный недельный прокат на IMAX ленту «Барби». Об этом сообщает Variety.

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Издание подчеркивает, что в предстоящий релиз войдут эксклюзивные кадры из фильма, которые покажут после титров. Они были отобраны лично режиссеркой Гретой Гервиг.

22 августа Райан Гослинг показал закулисье фильма «Барби» — он заснял, как проходили съемки музыкальной сцены с Кеном. В ролике видно, как актер репетировал песню «I'm Just Ken» и хореографию к ней. Помимо этого, во время бэкстейджа артист смеялся и веселился с режиссером картины Гретой Гервиг и другими коллегами.

3 августа сообщалось, что песня «I'm Just Ken» попала в Billboard Hot 100. Благодаря этому хиту Гослинг впервые попал в этот чарт.

Премьера «Барби» состоялась 19 июля. И только за первый уикенд кассовые сборы картины составили $356 млн. Ни один из фильмов с Марго Робби или Райаном Гослингом, исполнившими главные роли в «Барби», не собирал в прокате большую сумму.