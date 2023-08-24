Вышел трейлер российского мистического триллера о телекинезе в СССР
Опубликован трейлер российского мистического триллера "Телекинез", основанного на истории загадочной Нинель Кулагиной, заявившей в СССР, что владеет телекинезом.
В центре сюжета - профессор-физик, специалист по телекинезу и гипнозу, который "сталкивается с необъяснимой силой, в существование которой невозможно поверить". Вскоре его дочь Анна обнаруживает у себя смертельно опасный дар. Действие помещено в Москву 1977 года.
В ролях: Владислав Абашин ("Завод", "Территория", "Водоворот"), Николай Добрынин ("Против всех", "Сваты", "Мосгаз"), Ольга Погодина ("Несокрушимый", "Маргарита Назарова","Женская интуиция"), Алевтина Майер ("Элли"), Евгений Коряковский ("Пищеблок", "Фандорин. Азазель", "Сергий против нечисти: Шабаш"), Алексей Онежен ("Артек. Большое путешествие", "Последний богатырь", "Папы").
Режиссер - Константин Максимов ("Закрытая школа", "Несокрушимый", "Маргарита Назарова").