Вышел трейлер российского мистического триллера о телекинезе в СССР

В центре сюжета - профессор-физик, специалист по телекинезу и гипнозу, который "сталкивается с необъяснимой силой, в существование которой невозможно поверить". Вскоре его дочь Анна обнаруживает у себя смертельно опасный дар. Действие помещено в Москву 1977 года.