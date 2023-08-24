Эванна Линч из «Гарри Поттера» сыграет в фильме по мотивам «Портрета Дориана Грея»

Всеми любимая Полумна или Эванна Линч сыграет главную роль в чёрной комедии «Influenced!». Сюжет во многом опирается на культовый роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Звезда перевоплотится в продавца-консультанта в магазине косметики. Её героиня Дора хотела бы стать инфлюенсером. Но когда девушка начинает идти по головам в погоне за славой, всё более искажёнными становятся её фото в социальных сетях. Интересная интерпретация!