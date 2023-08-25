Личные тайны Игоря Ясуловича

Яркий. Самобытный. Сыгравший почти двести ролей в фильмах. Озвучивший более сотни героев кино и мультиков. Преподававший в ГИТИСе и во ВГИКе. И оглушивший уходом из жизни в 81 год...

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Попросил отпустить домой

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Игорь Ясулович, как оказалось, давно и тяжело болел. Говорят, что была онкология. Но ни он, ни его родные об этом никому не рассказывали. «Это наше дело и врачебная тайна», - заявил недавно его сын Алексей, тоже актер и преподаватель.

Еще в июле Игорь Николаевич попал в больницу. Вроде как обострилось его заболевание. Да так, что увезли на скорой, положили в реанимацию.

Родные артиста уверяли, что это «плановая госпитализация», что «все под контролем». Не привыкли жаловаться. Но потом стало известно, что Ясуловичу провели ряд небольших операций на почке, потому что у актера развился неф­рит, выводили скопившуюся жидкость. Врачи прекрасно справились с задачей: состояние Ясуловича улучшилось. Он даже отвечал на звонки журналистов, уверял, что чувствует себя хорошо, идет на поправку. У него была запланирована еще одна - более серьезная - операция. Ее отложили на то время, когда артист окончательно окрепнет. Он попросил медиков отпустить его домой для скорейшего восстановления. Его выписали. Но вскоре Ясуловича вновь привезли на скорой в больницу с сильными болями. И, к сожалению, на этот раз его организм не справился: 19 августа выдающийся актер умер.

Король эпизода

Он, кстати, совсем не из актерской семьи. Папа - военный моряк. Мама - просто жена моряка, домохозяйка. Семья из-за специфики папиной работы постоянно переезжала с места на место: Ясуловичи жили в Баку и Измаиле, Москве и Бухаресте, Таллине и Очакове.

Игорь, конечно, все школьные годы готовил себя к тому, чтобы стать моряком. Как отец. Но в старших классах увлекся теат­ром. Записался в кружок, а после окончания школы отправился в Москву, чтобы поступить в театральный вуз. Подал документы сразу в четыре учебных заведения. В трех получил отказ. А вот во ВГИК его взяли на курс замечательного режиссера Михаила Ромма. Ясулович потом всю жизнь благодарил за это судьбу: большая удача - учиться у такого мастера.

Еще в студенчестве он впервые снялся в кино: в крохотной роли в фильме «Девять дней одного года». А потом из любой роли умудрялся сделать шедевр. Не важно, какая это роль - не удостоенная даже упоминания в титрах, как в фильме «Приключения Кроша», или главная, как в картине «По законам военного времени»... В любом случае он выкладывался на все сто!

Кстати, главные роли доставались Ясуловичу нечасто. Но он по этому поводу не переживал. Просто выполнял свою работу качественно вне зависимости от того, какое место у его героя в сценарии - центральное или проходное. Если проходное, то даже интереснее. Попробуй завоевать сердце зрителя, когда у тебя всего пара минут экранного времени! А у Ясуловича это получалось. И режиссеры называли его «королем эпизода».

Народ мог даже не знать его фамилию. Но в лицо его все узнавали: «А, этот тот самый!» Да, тот самый человек, который сыграл инженера Щукина в «12 стульях», Электрона Ивановича в «Гостье из будущего», соседа с собачкой в «Бриллиантовой руке» и много кого еще... Игорь Николаевич еще много занимался озвучанием. Его иногда вычисляли по голосу. Бывало такое: садится в такси, называет адрес и водитель оборачивается в изумлении: «Ой, вы говорите, как Арамис в «Трех мушкетерах». А он действительно озвучивал Игоря Старыгина в этом фильме!

И никогда не уставал от своей актерской работы. Более того, спасался этой работой! В последние свои годы продолжал играть на сцене и сниматься в кино, несмотря на сильные боли. Даже сейчас в производстве находятся три фильма с его участием...

Спасибо другу за жену!

Игорь Николаевич в этом году успел отметить бриллиантовую свадьбу с супругой Натальей - 60 лет совместной жизни.

Со своей благоверной актер познакомился благодаря другу Всеволоду Абдулову. Тот, удачно женившись, решил устроить также личную жизнь коллеги. Ему показалось, что Ясулович и знакомая его семьи Наталья Егорова очень друг другу подходят.

«Больше полувека нашей семейной жизни с Наташей доказали, что он не ошибся, - сказал недавно Игорь Николаевич. - Всеволод был женат на школьной подруге моей будущей жены. И вот однажды летом Севе пришла в голову мысль сосватать меня и Наташу. Вчетвером посидели в ресторане «Будапешт» - смотрины оказались успешными. Возникла симпатия. И на следующий день мы с Севой пришли к Наташе и «пересидели» ее давнего ухажера... Год мы с Наташей встречались почти каждый день, а потом поженились... Моя будущая супруга Наталья Егорова (дочь известного кинорежиссера Юрия Егорова) тогда училась в МГУ на историческом факультете. Мы стали жить у ее бабушки и дедушки, однажды утром собрались и поехали в загс. А вечером после спектакля мы с другими актерами приехали к нам и отпраздновали это событие, причем закуску все гости принесли с собой. Наташа, хотя и не актриса, легко вписалась в нашу компанию, а я точно так же легко вошел в ее круг общения».

Через пару лет после свадьбы молодая жена забеременела. Ясулович был на седьмом небе от счастья. В день родов он дежурил около роддома. Дождался, когда Наташа покажет ему через окошко новорожденного сына. А посмотрев на него, развернулся и ушел. Молодая мама была в шоке. Что не так? Разлюбил и бросил? Вместе с ребенком? Через несколько часов супруг вернулся. И не один! Он успел собрать целую толпу друзей семьи и родственников. И устроил перед медицинским учреждением настоящее представление: ходил на руках, показывал невообразимые пантомимы, танцевал... Врачи и роженицы облепили все окна, любуясь на импровизированный спектакль. А Наташа была просто счастлива!

Нельзя сказать, что их совместная жизнь была безоблачной. Случались и ссоры, и недопонимания. Но супруги всегда в конце концов приходили к компромиссу.

«У нас не было таких ситуаций, когда кто-то говорил: все, хватит, я ухожу! - рассказывал Ясулович. - Конечно, без обид не бывает - иногда случаются недоразумения. Важно понимать, что стоит оставить человека в покое - и через некоторое время никто уже и не вспомнит, что произошло...»

Наталья, окончив исторический факультет МГУ, работала искусствоведом в Бахрушинском театральном музее, преподавала в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ. Защитила сначала кандидатскую, потом докторскую. И стала профессором. Но, несмотря на занятость, всегда находила время, чтобы посещать спектакли с участием мужа. Почти все спектакли! Хвалила его. Иногда критиковала. Но всегда старалась чем-то порадовать: приготовить любимое блюдо, купить для него хорошую книгу. А он обожал преподносить супруге эксклюзивные цветочные композиции и разные подарки:

«Шел и собирал хороший букет цветов, а не просто какие-то розы покупал. На гастролях, если попадается на глаза что-то: перстенек или что-то симпатичное из одежды - блузка, пальтишко, то привозишь в подарок».

Рай на земле

У Игоря Николаевича кроме личной семьи была еще семья студенческая. Он много времени отдавал преподаванию в ГИТИСе и во ВГИКе. А учеников считал своими детьми.

«Меня всегда поражало, как он заботился о своих студентах, - говорит актриса Елена Шанина. - Нет, не заботился, а работал, чтобы их пристроить после окончания института. Не просто просил посмотреть, а целенаправленно обзванивал всех, чтобы за ребят похлопотать: «Посмотрите, такой хороший мальчик» или «Это такая хорошая девочка». Так только отец мог просить». И получается, что не только родной единственный сын актера Алексей осиротел, не только внучки - Вера и Глафира. А еще несколько десятков молодых людей, которых он воспитал как актеров и взял под свое крыло.