Тим Бертон отмечает 65-летие

Тим Бёртон родился 25 августа 1958 года в городе Бербанк, Калифорния, США. Он проявил себя не только как режиссёр, продюсер и сценарист, но и как мультипликатор и поэт.

© runews24.ru

Его стиль отличается мрачностью и чёрным юмором, готическими элементами и деконструкцией традиционных сказочных сюжетов. За это в Голливуде его прозвали «мрачным сказочником».

Самым коммерчески успешным фильмом Бёртона стал «Алиса в стране чудес», который собрал в прокате более миллиарда долларов.