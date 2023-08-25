Тим Бертон отмечает 65-летие
Тим Бёртон родился 25 августа 1958 года в городе Бербанк, Калифорния, США. Он проявил себя не только как режиссёр, продюсер и сценарист, но и как мультипликатор и поэт.
Его стиль отличается мрачностью и чёрным юмором, готическими элементами и деконструкцией традиционных сказочных сюжетов. За это в Голливуде его прозвали «мрачным сказочником».
Наиболее известные его работы – это «Сонная лощина», «Крупная рыба», дилогия «Бэтмен»/«Бэтмен возвращается», «Кошмар перед Рождеством».
Самым коммерчески успешным фильмом Бёртона стал «Алиса в стране чудес», который собрал в прокате более миллиарда долларов.
Тим Бёртон раскрыл талант Джонни Деппа. Актёр снялся в таких проектах, как «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Чарли и шоколадная фабрика», «Эд Вуд» и других.
Сериал «Уэнсдэй», который продюсировал Бёртон стал одним из самых популярных англоязычных шоу Netflix.