Какие сцены вырезали из «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»

Иногда самое главное остаётся за кадром. Или его буквально вырезают — как поступили создатели полнометражного мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы», переосмысления шоу «Леди Баг и Супер-Кот». Иногда без этого никак — история слишком долгая, чтобы рассказать её целиком в фильме на 105 минут.

© «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»

Вырезать отрывки — это нормально. Но что, если они могут кардинально изменить впечатление от мультфильма? Тлум.Ру разобрал, какие сцены убрали из финальной версии картины и что они меняют в сюжете.

Видео дня

№ 1. Предыстория семьи Маринетт

Как вы наверное знаете, Маринетт наполовину китаянка, а наполовину француженка — в девушке соединились две таких разных культуры, создавая уникальную смесь. По сюжету полнометражного мультфильма главная героиня переводится во французскую школу (или, будет правильнее сказать, коллеж), но откуда именно она перевелась?

Оказывается, прямиком из Китая. Маринетт должна была поступить не в Коллеж Франсуа Дюпон, а в престижную художественную школу — этот отрывок решили не включать в проект для того, чтобы не делать историю слишком затянутой. Как думаете, зря?

№ 2. Утренняя рутина

Утро — это всегда сложно, а утро перед школой может быть особенно непростым. Эта вырезанная сцена показывает, как Маринетт собирается перед школой. Пытаясь приготовиться, героиня сшибает всё на своём пути, а её родители в этот момент обсуждают, как их дочери будет проще завести друзей в новой школе.

Том предлагает принести коробку макарунов, ведь сладости — лучший способ подружиться с кем-то. Сабин, в свою очередь, напоминает, что друзей нельзя купить, и Маринетт лучше не забывать об этом, иначе она решит, что не может справиться сама.

№ 3. Маринетт и Адриан

В этой сцене Адриан благодарит Маринетт за то, что та вернула ему его кулон, и спрашивает, что же такого она сделала Хлое, что та её теперь ненавидит. Она кажется не самой важной деталью пазла, но на самом деле именно таких моментов в мультфильме и не хватило, из-за чего развитие отношений Маринетт и Адриана кажется немного поспешным и обрывочным. Плюс, нам снова показали Хлою, а она — настоящее украшение мультфильма.

А ещё это единственное озвученное и законченное видео из всех вырезанных сцен, что нам показали. Судя по всему, у этого отрывка было больше всего шанса попасть в финальную версию картины, но создатели пожертвовали ей во имя сокращения хронометража.

№ 4. Трагичный финал

Думаете, финал мультфильма был недостаточно мощным? Оказывается, могло быть ещё хуже — Адриан мог бы остаться сиротой. Этьен Гиньяр, один из раскадровщиков полнометражного мультфильма, опубликовал раскадровку первоначальной версии сцены финальной битвы.