Любимые фильмы Ви из группы BTS

Ви (V) из к-поп группы BTS часто общается с поклонниками и делится фактами из своей жизни. АРМИ с удовольствием впитывают эту информацию и часто следуют рекомендациям айдола. Например, они читают такие же книги или носят такую же одежу. А сегодня мы расскажем о его любимых фильмах, которые он сам отметил, как вдохновляющие и значимые для него.

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Одним из любимых фильмов Тэхена является «Это всего лишь конец света» (Juste la fin du monde). Эта драма, созданная канадским режиссером Ксавье Доланом, рассказывает историю Луи, писателя, который возвращается в свой родной город, чтобы объявить своей семье о своем скором конце. Фильм известен своими эмоциональными и глубокими перформансами актеров, а также захватывающей атмосферой. Ви отметил, что он был очарован игрой актеров и сильными эмоциональными моментами в этом фильме.

Еще одним из любимых фильмов Ви является «Семь жизней» (Seven Pounds). Этот драматический фильм режиссера Габриэля Муччино рассказывает историю Тима, человека, который решает изменить жизни семи незнакомцев. Фильм известен своей глубокой эмоциональной сюжетной линией и потрясающей игрой актеров. Ви отметил, что он был поражен смыслом и посланием фильма, а также игрой Уилла Смита в главной роли.

Любит айдол и фильм «Мальчик в полосатой пижаме» (The Boy in the Striped Pyjamas). Эта драма, основанная на одноименном романе Джона Бойна, рассказывает историю двух мальчиков, Бруно и Шмула, во время Второй мировой войны. Фильм известен своей трогательной историей о дружбе и невинности детей в условиях войны. Ви отметил, что этот фильм оставил у него глубокое впечатление и заставил задуматься о значении мира и терпимости.