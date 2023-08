Любимые фильмы Ви из группы BTS

Еще одним из любимых фильмов Ви является «Семь жизней» (Seven Pounds). Этот драматический фильм режиссера Габриэля Муччино рассказывает историю Тима, человека, который решает изменить жизни семи незнакомцев. Фильм известен своей глубокой эмоциональной сюжетной линией и потрясающей игрой актеров. Ви отметил, что он был поражен смыслом и посланием фильма, а также игрой Уилла Смита в главной роли.

Любит айдол и фильм «Мальчик в полосатой пижаме» (The Boy in the Striped Pyjamas). Эта драма, основанная на одноименном романе Джона Бойна, рассказывает историю двух мальчиков, Бруно и Шмула, во время Второй мировой войны. Фильм известен своей трогательной историей о дружбе и невинности детей в условиях войны. Ви отметил, что этот фильм оставил у него глубокое впечатление и заставил задуматься о значении мира и терпимости.