Сценарист "Звездных войн" обвинил голливудских боссов в жадности

"У нас есть одна проблема: они вообще не разбираются в ситуации. Они не знают, какого черта они делают", - возмутился Гилрой.

Выступая перед пикетчиками, сценарист отметил, что за свою карьеру пережил не одну забастовку, но сейчас, по его мнению, профсоюзы сильно отличаются от того, какими они были раньше. Гилрой считает, что такие руководители киностудий, как Боб Айгер из Disney, Тед Сарандос из Netflix, генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав - это "группа людей, которые никогда раньше не имели дело с подобными проблемами". Автор убежден, что крупных голливудских боссов не связывает ничего, кроме жадности.