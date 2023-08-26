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Режиссер Дени Вильнев рассказал об отличиях сиквела "Дюны" от оригинального фильма

Режиссер Дени Вильнев в беседе с журналом Empire рассказал, чем сиквел "Дюны" будет отличаться от оригинального фильма.

Дени Вильнев рассказал об отличиях сиквела "Дюны" от оригинального фильма
© Кадр из фильма "Дюна"

Вильнев подчеркнул, что продолжение картины впечатлит поклонников своей эмоциональностью. "Дюна 2" расскажет о любви и войне:

"Здесь мы имеем дело с фильмом о войне. В основе лежит история любви между Полом и Чани. То, как Пол завоюет ее доверие, как она откроет ему свое сердце и как они найдут способ освободить мир Чани от власти Харконненов".

В основу картин "Дюна" и "Дюна 2" легли романы писателя-фантаста Фрэнка Герберта.

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Мировая премьера сиквела запланирована на март 2024 года.

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