Режиссер Дени Вильнев рассказал об отличиях сиквела "Дюны" от оригинального фильма
Режиссер Дени Вильнев в беседе с журналом Empire рассказал, чем сиквел "Дюны" будет отличаться от оригинального фильма.
Вильнев подчеркнул, что продолжение картины впечатлит поклонников своей эмоциональностью. "Дюна 2" расскажет о любви и войне:
"Здесь мы имеем дело с фильмом о войне. В основе лежит история любви между Полом и Чани. То, как Пол завоюет ее доверие, как она откроет ему свое сердце и как они найдут способ освободить мир Чани от власти Харконненов".
В основу картин "Дюна" и "Дюна 2" легли романы писателя-фантаста Фрэнка Герберта.
Мировая премьера сиквела запланирована на март 2024 года.
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