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«Оппенгеймер» стал третьим самым кассовым фильмом Кристофера Нолана в США

С момента мировой премьеры биографического триллера «Оппенгеймер» от режиссёра Кристофера Нолана прошло чуть больше месяца. За это время картина заработала в прокате больше $ 700 млн.

«Оппенгеймер» стал третьим самым кассовым фильмом Нолана
© Чемпионат.com

На США от общей суммы сборов приходится $ 293 млн. Теперь «Оппенгеймер» стал третьим самым кассовым фильмом Кристофера Нолана в стране.

«Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки»).

Мировая премьера «Оппенгеймера» состоялась 21 июля.

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