«Оппенгеймер» стал третьим самым кассовым фильмом Нолана

«Оппенгеймер» стал третьим самым кассовым фильмом Кристофера Нолана в США
С момента мировой премьеры биографического триллера «Оппенгеймер» от режиссёра Кристофера Нолана прошло чуть больше месяца. За это время картина заработала в прокате больше $ 700 млн.
На США от общей суммы сборов приходится $ 293 млн. Теперь «Оппенгеймер» стал третьим самым кассовым фильмом Кристофера Нолана в стране.
«Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки»).
Мировая премьера «Оппенгеймера» состоялась 21 июля.
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