Вышел мультфильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка»

Чтобы узнать, какой у сказочки конец, её нужно начать читать или в случае мультфильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» смотреть. Анимационная новинка уже появилась в прокате, а Тлум.Ру показывает эксклюзивный отрывок со спасением одного из героев.

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Что там?

Всё просто, насколько это возможно в поэме, созданной когда-то Александром Пушкиным. Если вы не в курсе любовных перипетий и сложностей, то здесь Руслану приходится отвоёвывать свою возлюбленную из гнусных лап злодея Черномора. И чтобы погеройствовать, требуется из точки «А» в точку «Б» добраться, что добрый молодец и делает в компании парнишки Фарлафа.

Без непредсказуемых событий не обошлось, да, собственно, именно с одного из таких происшествий и начался совместный путь двух героев. Встречайте Фарлафа, находящегося на дереве, Руслана, наблюдающего за чужими потугами жизнь свою спасти, и ещё трёх обязательных участников грядущей спасательной операции.