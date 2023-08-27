Такие фильмы по DC мы хотим: нейросеть показала хоррор про Бэтмена и его злодеев

Пользователь Reddit под ником elimars сгенерировал хоррор про Бэтмена и его заклятых злодеев. Дизайн персонажей выполнен в стиле фильмов Джеймса Вана , который снимал ленты «Пила», «Астрал» и «Заклятие» .

Комментаторы высоко оценили работу Midjourney и автора, отметив, что хотели бы увидеть такую версию картины про Бэтмена. Практически все из злодеев выглядят как настоящие монстры, которых мало что связывает с их человеческим прошлым.