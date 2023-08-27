Такие фильмы по DC мы хотим: нейросеть показала хоррор про Бэтмена и его злодеев
Пользователь Reddit под ником elimars сгенерировал хоррор про Бэтмена и его заклятых злодеев. Дизайн персонажей выполнен в стиле фильмов Джеймса Вана, который снимал ленты «Пила», «Астрал» и «Заклятие».
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Бэтмен, Харли Квинн и Джокер
Комментаторы высоко оценили работу Midjourney и автора, отметив, что хотели бы увидеть такую версию картины про Бэтмена. Практически все из злодеев выглядят как настоящие монстры, которых мало что связывает с их человеческим прошлым.
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Черная Маска, глиноликий и Ра'с аль Гул
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Красный Колпак, Ядовитый плющ и Бэйн