«Марвелы» станут самым коротким фильмом киновселенной Marvel

One Take News пишет, что длительность «Марвелов» составит 107 минут (1,7 часа). Если эта информация подтвердится, то фильм станет самым коротким в истории киновселенной Marvel.

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Новая картина расскажет о встрече Мисс Марвел, Капитана Марвел и Моники Рамбо.

Героиням предстоит столкнуться с общим врагом. Режиссёром фильма стала Ниа Дакоста.

Картина сможет раскрыть с другой стороны главных персонажей. Премьера фильма назначена на 10 ноября 2023 года.