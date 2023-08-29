«Марвелы» станут самым коротким фильмом киновселенной Marvel
One Take News пишет, что длительность «Марвелов» составит 107 минут (1,7 часа). Если эта информация подтвердится, то фильм станет самым коротким в истории киновселенной Marvel.
Новая картина расскажет о встрече Мисс Марвел, Капитана Марвел и Моники Рамбо.
Героиням предстоит столкнуться с общим врагом. Режиссёром фильма стала Ниа Дакоста.
Картина сможет раскрыть с другой стороны главных персонажей. Премьера фильма назначена на 10 ноября 2023 года.
Ранее стало известно, что Зендея захотела сыграть главную злодейку в каком-нибудь фильме. По словам актрисы, она никогда не воплощала в жизнь отрицательных героев.