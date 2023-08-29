Премьеру фильма «Барби» перенесли в Нижнем Новгороде

Фильм должны были показать 9 сентября. Теперь нижегородцы смогут посмотреть фильм, начиная с 16 сентября. При этом все купленные билеты будут действовать на те же сеансы и места.

Картину с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях покажут в кинотеатрах, расположенных в ТЦ «Небо», «Индиго», а также в кинотеатрах «Мир» и «Сормовский» в Нижнем Новгороде и «Восторг» в Кстове. Показы состоятся в рамках предсеансового обслуживания, поскольку официальный прокат в России невозможен из-за того, что киностудия Warner Bros, которой принадлежат права на фильм, ушла с российского рынка.