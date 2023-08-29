Названа дата выхода обновленной версии фильма «Олдбой»

«Кинопоиск» сообщил, что уже 14 сентября в России официально выйдет ремастированная версия культового фильма Пак Чхан Ука «Олдбой». В честь этого представили свежий постер с главным героем в его центре.

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В повторном прокате представят 4К-реставрацию, сделанную в 2019 году к 20-летнему юбилею картины. Фильм также можно будет посмотреть с улучшенным и качественным звуком.

Сюжет оригинала рассказывал о бизнесмене О Дэ-cу, который в день трёхлетия дочери по пути домой напивается, начинает хулиганить и попадает в полицейский участок. Из участка его под своё поручительство забирает друг детства. После этого неизвестные похищают его и помещают в комнату без окон на целых 15 лет.

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