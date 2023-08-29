Мультфильм «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки выйдет в России

Компания «Русский Репортаж» наметила дату премьеры нового мультфильма Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» в России. Анимационная лента знаменитой студии Ghibli доберётся до страны уже в ноябре под локализованным названием «Мальчик и птица». Точную дату релизу должны назвать позже.

Аниме «Как поживаете?» расскажет историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Хаяо Миядзаки посвятил картину собственному внуку. Как отметили в Ghibli, «Как поживаете?» — крупнейший и самый масштабный проект студии. Кроме того, он должен стать последним мультфильмом Хаяо Миядзаки, которому в этом году исполнилось 82 года.