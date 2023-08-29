Чего ждать зрителям в кинотеатрах до конца года

«Ближайшим крупным проектом станет очередной фильм, созданный по мотивам русских народных сказок, — это замечательная картина “По щучьему велению”, которую компания НМГ выпустит в прокат в конце октября. На новогодних праздниках ждем “Холоп-2” и очередную анимацию от студии “Мельница”. Также в прокате появятся множество интересных фестивальных релизов, которые собирают призы и на Выборгском фестивале, и на других смотрах. Из легальных зарубежных кинофильмов выйдут “Неудержимые-4”. Надеемся, что “Холоп-2” “чебурахнет” хотя бы наполовину и наберет три-четыре миллиарда рублей. Но до этого светлого времени кинотеатрам надо дожить. Думаю, они смогут это сделать с их безграничной волей к жизни и к развитию», — сказал Исаев.