Стали известны подробности нового сезона шоу «Ты супер!»

«Во-первых, я так удивилась, какими они стали взрослыми. Во-вторых, они очень здорово подтянули свой вокал, — говорит Анастасия Пак. — Это совершенно новый уровень и для них, и для нас. Я думаю, зрители испытают настоящий восторг, ведь они увидят своих любимых участников. Например, я знаю, что в Славу Ковшова влюбилась большая часть женской аудитории, потому что он такой очаровательный парень, а сейчас еще и подрос. Все девичьи сердца будут разбиты. Так что берегитесь, девчонки».