Стали известны подробности нового сезона шоу «Ты супер!»
Международный вокальный конкурс «Ты супер!» возвращается в эфир телеканала НТВ уже 3 сентября, однако новый сезон проекта будет не совсем привычным для его поклонников. Некоторые изменения произошли и в жюри.
Главное отличие седьмого сезона проекта, ставшего суперсезоном, заключается в том, что в нем примут участие не только двадцать новых конкурсантов, но и тридцать из прошлых сезонов. Таким образом, в «Ты супер!» на этот раз окажутся пятьдесят участников в возрасте от семи до восемнадцати лет.
География проекта, как всегда, впечатляет. В Москву приедут дети из двух десятков регионов России, а также из Беларуси, Казахстана и Молдовы.
«Почти все участники прошлых сезонов оставили тот или иной след в моем сердце, — говорит композитор Игорь Крутой, который снова возглавит жюри конкурса. — Дети получили восхищение зрителей, популярность, их приглашают на телевидение, концерты, у многих сбылись самые сокровенные мечты».
Иногда этим мечтам помогают сбыться и члены жюри. Например, Алексей Воробьев лично оказывал помощь некоторым участникам проекта.
«Я очень рад, что жизнь дала мне возможность исполнить мечты детей, которые этого действительно заслуживают. Будь то «Орленок», который был мечтой Димы Меновщикова из шестого сезона, или настоящий профессиональный музыкальный инструмент для юной участницы шоу «Страна талантов» Анастасии Тюриной из Тамбова. Я счастлив быть тем человеком, которого мне в моем детстве так не хватало», — сказал Алексей перед началом работы над суперсезоном.
К уже опытным судьям присоединятся и новые члены жюри. Быть строгими, но справедливыми готовятся певицы Ани Лорак и Люся Чеботина.
«Сегодня, воспитывая свою двенадцатилетнюю дочь, я понимаю, как важно, когда ребенок проявляет инициативу. Самая главная задача — оценивать не мгновение, а разглядеть потенциал, потому что «таланта и щепоточки достаточно, а вот упорства нужен целый океан». Думаю, я буду делать скидку на возраст. Сама знаю, как бывает: на репетиции поешь идеально, а выходя на сцену, испытываешь такое волнение, что забываешь всё, что ты знал до этого», — делится Ани Лорак.
Ведущими «Ты супер!» традиционно станут Вадим Такменёв и Анастасия Пак, они уже встретились с участниками предыдущих сезонов и находятся под впечатлением.
«Во-первых, я так удивилась, какими они стали взрослыми. Во-вторых, они очень здорово подтянули свой вокал, — говорит Анастасия Пак. — Это совершенно новый уровень и для них, и для нас. Я думаю, зрители испытают настоящий восторг, ведь они увидят своих любимых участников. Например, я знаю, что в Славу Ковшова влюбилась большая часть женской аудитории, потому что он такой очаровательный парень, а сейчас еще и подрос. Все девичьи сердца будут разбиты. Так что берегитесь, девчонки».