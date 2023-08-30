Оригинальный «Парк Юрского периода» вновь собрал кассу

Фильм «Парк Юрского периода» доказал свою культовость и даже спустя три десятилетия после выхода в прокат. Классический фильм был перевыпущен в 3D на 1200 экранах компанией Universal Studios и собрал впечатляющие 1,7 млн долларов. Это достижение особенно примечательно на фоне конкуренции со стороны новых релизов.

© Ferra.ru

Успех фильма свидетельствует о его неизменной популярности, ведь ему удалось обогнать такие новые фильмы, как Sound of Freedom, The Last Voyage of the Demeter и даже диснеевскую «Русалочку». Да, некоторые из «обогнанных» фильмов не вышли в один день с «Парком», но достижение все равно значимое, особенно для фильма 30-летней давности.