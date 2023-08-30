На Гентском фестивале покажут новое анимэ Миядзаки "Мальчик и цапля"
Долгожданный фильм японского мастера аниме Хаяо Миядзаки "Мальчик и цапля" будет впервые показан на церемонии закрытия 50-го международного кинофестиваля в Генте.
Знаменитый художник уже 10 лет назад объявил о своем уходе из кинематографа, утверждая, что этот фильм - его последний.
В Японии картину охарактеризовали как зрелый и сложный шедевр.
С 1980-х годов основанная Миядзаки кинокомпания Ghibli стала мировым феноменом благодаря таким незабываемым фильмам, как "Мой сосед Тоторо", "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками", "Ходячий замок".
"Мальчик и цапля" - первая работа Миядзаки после номинированного на "Оскар" фильма "Ветер крепчает" (2003). По сюжету мальчик Махито, тоскующий по своей матери, отправляется в мир живых и мертвых - туда, где Смерть приходит к своему финалу, а Жизнь обретает новое начало.
Это полуавтобиографическое фэнтези о дружбе, жизни, смерти и творчестве с бесконечно детализированными фонами, потрясающими композициями, магическими элементами и юными персонажами, открывающими для себя мир и самих себя. В ленте есть все, что мы любим у Миядзаки. Оригинальную музыку написал композитор почти всех его картин Джо Хисаиси.
Впервые церемония награждения фестиваля в Генте и праздничный прием после нее будут открыты для публики. Если раньше церемония и прием были предназначены только для приглашенных, то теперь Film Fest Gent предлагает всем любителям кино возможность присутствовать на этом празднике.
"Церемония закрытия, на которой режиссеры получают награды из рук международного жюри - эмоциональный и значимый момент для творцов. Кино - это прежде всего коллективный опыт, и мы хотим, чтобы публика стала свидетелем и участником нашего 50-летнего юбилея", - сказала управляющий директор фестиваля Марийке Вандебюри.