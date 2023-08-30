На Гентском фестивале покажут новое анимэ Миядзаки "Мальчик и цапля"

Долгожданный фильм японского мастера аниме Хаяо Миядзаки "Мальчик и цапля" будет впервые показан на церемонии закрытия 50-го международного кинофестиваля в Генте.

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Знаменитый художник уже 10 лет назад объявил о своем уходе из кинематографа, утверждая, что этот фильм - его последний.

В Японии картину охарактеризовали как зрелый и сложный шедевр.

С 1980-х годов основанная Миядзаки кинокомпания Ghibli стала мировым феноменом благодаря таким незабываемым фильмам, как "Мой сосед Тоторо", "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками", "Ходячий замок".

"Мальчик и цапля" - первая работа Миядзаки после номинированного на "Оскар" фильма "Ветер крепчает" (2003). По сюжету мальчик Махито, тоскующий по своей матери, отправляется в мир живых и мертвых - туда, где Смерть приходит к своему финалу, а Жизнь обретает новое начало.

Это полуавтобиографическое фэнтези о дружбе, жизни, смерти и творчестве с бесконечно детализированными фонами, потрясающими композициями, магическими элементами и юными персонажами, открывающими для себя мир и самих себя. В ленте есть все, что мы любим у Миядзаки. Оригинальную музыку написал композитор почти всех его картин Джо Хисаиси.

Впервые церемония награждения фестиваля в Генте и праздничный прием после нее будут открыты для публики. Если раньше церемония и прием были предназначены только для приглашенных, то теперь Film Fest Gent предлагает всем любителям кино возможность присутствовать на этом празднике.