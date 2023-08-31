На Netflix вышел сериал «Ван Пис»

Сегодня в сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Ван Пис» — это экранизация популярной манги и аниме. Для просмотра доступны все десять эпизодов сразу.

Главные роли в экранизации One Piece исполнят Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд и Таз Скайлер. За производство отвечала в том числе студия Shueisha, выступающая издателем манги.

Финальный трейлер «Ван Пис»

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.