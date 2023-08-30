Леди Баг борется с пластиком в трейлере новой серии

Конечно, пятый сезон мультсериала«Леди Баг и Супер-Кот» закончился — уже вышел финал, в котором Бражник (который теперь Монарх) буквально завершил свой злодейский путь. Тлум.Ру уже даже подвёл итоги всего сезона и вкратце рассказал, что нам показывали на протяжении двадцати шести серий.

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Внезапно студия Zag выпустила трейлер 27 эпизода под названием «Действие» — когда о нём, кажется, уже все забыли. Смотрим, что нас ждёт, вместе с Тлум.Ру.

О чём речь?

Маринетт, Адриан и их друзья, известные своим стремлением к справедливости, решают, что настало время бороться с пластиковыми отходами в Париже. Глобальное потепление — не шутка, и пластик напрямую влияет на его течение. И, даже если вы начнёте пользоваться многоразовыми трубочками для питья и сортировать отходы, проблема не самоустранится.

Маринетт понимает, что основной источник беды и причина загрязнения — производители пластика. Она решает встретиться с одним из них лично и попытаться убедить его изменить что-то, но сталкивается с куда более жуткой проблемой, чем серьёзный дяденька в костюме.