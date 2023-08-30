Венецианский кинофестиваль открылся фильмом "Команданте"
В среду 80-й Венецианский кинофестиваль (Мостра) открылся драмой Эдоардо Де Анжелиса "Команданте".
155-минутный военный эпос основан на факте: в годы Второй мировой командир итальянской подлодки "Капеллини" Сальваторе Тодаро вопреки приказу принял решение спасти экипаж атакованного им вражеского судна, отбуксировав шлюпку с моряками в ближайший порт, как и требует морской закон. Капитана спросили, как он осмелился нарушить приказ командира.
"Просто у него нет, как у меня, за плечами двух тысяч лет цивилизации", - ответил Тодаро.
Фильм - о том, что и в условиях войны человек должен оставаться человеком.
"Беспомощный враг - уже не враг, - сказал режиссер. - Тодаро хорошо знает вечные законы, управляющие небом и морем, они превосходят любой другой закон, включая закон войны. Сражаясь с врагами, по-настоящему сильный человек всегда помнит, что они тоже люди".