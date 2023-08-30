Венецианский кинофестиваль открылся фильмом "Команданте"

"Беспомощный враг - уже не враг, - сказал режиссер. - Тодаро хорошо знает вечные законы, управляющие небом и морем, они превосходят любой другой закон, включая закон войны. Сражаясь с врагами, по-настоящему сильный человек всегда помнит, что они тоже люди".