Мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» вышел в онлайне

Сегодня на западных стриминговых сервисах появился мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром». К сожалению, ни в одном российском онлайн-кинотеатре проект официально не выйдет.

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Мультфильм получил хорошие отзывы как от критиков, так и от фанатов. Людям понравился новый взгляд на известных персонажей.

Режиссёром мультфильма выступил Джефф Роу («Митчеллы против машин»), а сценаристом — Брендан О’Брайен («Соседи. На тропе войны»). В озвучке главных героев приняли участие Шэймон Браун-младший, Брэйди Нун, Николас Канту, Мика Эбби, Джеки Чан, Сет Роген и Джон Сина.