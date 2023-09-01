5 фильмов о школе для всей семьи

По случаю Дня знаний собрали для вас подборку семейных фильмов о школе, которые можно посмотреть вместе с детьми на грядущих выходных.

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В них юные герои либо только начинают свой учебный путь, либо их школьная жизнь кардинально меняется.

Видео дня

"Жираф Раф", 2017

Этот фильм можно смотреть даже с совсем маленькими детьми: трогательный сюжет, красивая картинка и добрый юмор. Здесь нет никаких трагедий, тайн и закрученных сюжетных поворотов, зато есть искренняя история о настоящей дружбе.

У маленького мальчика Диккердье есть лучший друг - жираф Раф. Наступает день, когда Диккердье первый раз идет в школу (в Голландии дети начинают учиться примерно с 4 лет, поэтому не удивляйтесь, если вам покажется, что Диккердье совсем еще малыш), и он очень огорчается, когда понимает, что Раф не может учиться вместе с ним. Друзья очень скучают друг без друга. Но постепенно школьная жизнь увлекает Диккердье все больше, он даже заводит себе нового друга, а однажды придумывает дерзкий план, как все-таки привести в школу Рафа.

"Матильда", 1996

Российская Газета

Эта комедия Дэнни Де Вито создана по мотивам одноименной книги Роальда Даля - известного сказочника, балагура и шутника, подарившего миру Шоколадную фабрику Вилли Вонки, Большого и Доброго Великана и других удивительных персонажей.

У Матильды ужасные родители (и они, спойлер, не исправятся), кошмарная директор школы, но замечательный первый учитель. В фильме предельно ясно - даже гротескно - показано, где зло, а где добро, и в итоге добро конечно же побеждает. Слоган картины - "У всех нас есть возможность изменить мир". И Матильда, которую всю жизнь шпыняли, не замечали и задвигали в дальний угол, изменит не только свою жизнь, но и жизни дорогих ей людей. А еще откроет в себе удивительные, прямо-таки волшебные способности.

"Головоломка", 2017

Мультфильм "Головоломка" очень здорово посмотреть вместе с детьми, если вы сменили школу, переехали или в вашей жизни произошли большие перемены. Ведь главная героиня проживает то же самое: она только что переехала с родителями в другой город, пошла в новую школу и ей негде заниматься любимым хоккеем.

Центральное место в мультфильме отведено эмоциям. Авторам "Головоломки" удалось наглядно показать, что происходит в голове ребенка в такое сложное время, и как важно погоревать из-за произошедших изменений, а не пытаться отмахнуться от неприятных чувств.

"Школа рока", 2003

Хулиганский фильм о том, как музыкант-неудачник в исполнении Джека Блэка (номинированного, кстати, на "Золотой глобус" за эту роль) обманом устраивается учителем в школу и создает в ней рок-бэнд своей мечты.

Рассчитанный на детей чуть постарше, полный юмора и неловких ситуаций, фильм при этом сохранил редкую для американских комедий невинность. Он учит верить в себя, ценить свои таланты и следовать за своей мечтой. А еще в фильме много, очень много настоящей рок-музыки.

"Гарри Поттер и философский камень", 2001

Какая подборка фильмов о школе может обойтись без упоминания Хогвартса? Ведь если опустить все волшебные декорации, то "Гарри Поттер и философский камень" - это фильм о том, как дети идут в школу, открывают для себя новый мир знаний, и заводят друзей (ну, и врагов, такое тоже бывает).