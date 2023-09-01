У «Барби» и «Оппенгеймера» появились новые даты выхода в России

На этой неделе Министерство культуры России отказалось выпустить в прокат фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» с помощью механизма принудительного лицензирования. Своё решение оно обосновало тем, что картины не соответствуют «цели по сохранению и укреплению традиционных ценностей».

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Несмотря на это, ленты всё равно покажут в Екатеринбурге: два кинотеатра в городе уже открыли продажу билетов и назначили даты показов. Посмотреть «Оппенгеймера» зрители смогут со 2 сентября, а «Барби» — c 9-го числа.

Представители торговых центров отметили, что оба фильма покажут в кинотеатральном качестве и в официальном дубляже. Также сообщается, что в некоторых других кинотеатрах релизы картин состоятся через неделю: «Барби» с 16 сентября, а «Оппенгеймера» — с 9-го числа.