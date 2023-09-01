В Ливане разрешили к показу фильм «Барби»

Согласно информации портала, при этом власти Ливана ввели строгие возрастные ограничения в кинотеатрах, запрещающие допускать к просмотру киноленты лиц младше 13 лет.

В материале отмечается, что ранее в стране произошла жесткая полемика по поводу разрешения этого кинофильма к просмотру в связи с несоответствием демонстрируемых в нем ценностей нравственным устоям общества Ливана. Глава ливанского Министерства культуры Мухаммед Муртада заявлял, что кинолента противоречит культурным и духовным ценностям ливанского народа» из-за оскорбления семейных традиций и пропаганды гомосексуализма и трансгендерности.