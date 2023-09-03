Скончалась режиссер Элеонор Фоче

В возрасте 50 лет ушла из жизни Элеонор Фоче, французская режиссер, сценаристка и оператор, победитель Каннского МКФ 2004 года - с лентой "Вышивальщицы". Кроме того на счету артистки картины "Девчонки", "Неуклюжая", сериал "И зацветет гора" и другие проекты.

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Причиной смерти Фоче стал рак, с которым она боролась несколько последних лет. Об этом СМИ сообщила семья кинематографистки. В частности, прощальный пост в соцсети опубликовал ее супруг, актер и режиссер Жан-Кристоф Дельпиа.

Элеонор Фоче родилась в 1973 году в Нанте. Кино открыла для себя еще в школе. Профильное образование получила в Национальной высшей школе Луи-Люмьера. Карьеру начала как ассистент оператора, параллельно снимая свои короткометражные фильмы.