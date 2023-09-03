Ушел из жизни актер и режиссер Габор Медвидь

Скончался Габор Медвидь, актер, режиссер, прославленный кинооператор, лауреат многочисленных наград.

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Медвидь снял "Проклятие", культовое полотно "Сатанинское танго", ставшее победителем Берлинского МКФ в 1994 году, "Длинные сумерки", "Искушения" и десятки других лент. В 70-80-х годах выступал как актер.

Кинематографист умер в возрасте 66 лет, передает в своих аккаунтах в соцсетях HCA (ассоциация кинооператоров Венгрии).

Габор Медвидь родился в 1957 году в Будапеште. Как оператор дебютировал в конце 80-х гг. у Белы Тарра, на проектах которого позже трудился неоднократно, "мастерски реализуя средствами монохромного кино сновидческую поэтику режиссера".

Помимо Тарра Медвидь сотрудничал со многими ведущими режиссерами национального авторского кинематографа, что было отмечено как венгерскими премиями, так и международными.