Кино недели: “Голда. Судный день”
7 сентября в России состоится премьера англо-американской военно-биографической драмы “Голда. Судный день”. Впервые киноленту представили миру в феврале на 73-м Берлинском кинофестивале. Подробнее о фильме — в материале "Рамблера".
Гай Наттив — израильский режиссер, снявший картину. Главной задачей перед собой он ставил восстанление справедливости по отношению к первой женщине-премьер-министру Израиля. Судя по сильному актерскому составу, создатель планирует выдвигать фильм на "Оскар".
Сюжет
События фильма разворачиваются в 1973 году, в период "Войны судного дня", когда Израиль оказался под атакой со стороны Египта, Сирии и Иордании, стремящихся вернуть себе потерянные территории. В этой сложной политической ситуации на плечи Голды Меир, первой женщины-премьер-министра Израиля, ложится бремя принятия решений, влияющих на судьбу страны.
Главное внимание в киноленте уделено Голде Меир, ее личной и политической жизни. Люди внутри страны не одобряли ее решения, которые, несмотря на победу, в конечном счете привели ко множественным жертвам и отсюда — отставке Меир в 1974 году. По сюжету, главная героиня вспоминает детали того периода в дни судебного слушанья.
В ролях:
Хелен Миррен — Голда Меир
Камилль Коттен — Лу Каддар
Лив Шрайбер — Генри Киссинджер
Лиор Ашкенази — Давид Элазар
Отзывы
В США и некоторых европейских странах кинолента уже вышла в прокат и получила первые отзывы:
"Восприятие может быть окрашено ревизионистскими политическими взглядами Меир, но Миррен воплощает в себе сложный характер совести и сочувствия, которая глубоко чувствует и действует решительно, чтобы сохранить независимое государство, даже когда она сама исчезает",
"Наттив превращает эту личную историю в напряженный триллер, но ему также удается рассказать интимную историю о женщине, которая хотела быть лучшим лидером своей страны, но при этом считалась авторитетной фигурой, которую другие страны отказывались признавать легитимной".