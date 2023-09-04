Кино недели: “Голда. Судный день”

"Восприятие может быть окрашено ревизионистскими политическими взглядами Меир, но Миррен воплощает в себе сложный характер совести и сочувствия, которая глубоко чувствует и действует решительно, чтобы сохранить независимое государство, даже когда она сама исчезает",



"Наттив превращает эту личную историю в напряженный триллер, но ему также удается рассказать интимную историю о женщине, которая хотела быть лучшим лидером своей страны, но при этом считалась авторитетной фигурой, которую другие страны отказывались признавать легитимной".