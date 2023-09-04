Появился трейлер масштабной фантастической драмы "Луна"
Опубликован второй трейлер масштабной южнокорейской фантастической экшн-драмы "Луна" (Deo mun). Поставил картину Ким Ён Хва (200 фунтов красоты", "О, братья!").
Действие фильма разворачивается в 2029 году, когда Южная Корея отправляет на Луну трех астронавтов. Но из-за вспышки на солнце их космический корабль терпит крушение - в живых остается лишь один член экипажа, которому удается высадиться на обратной стороне Луны. И теперь все силы лучших специалистов Земли направлены на спасение его жизни. Тогда как сам молодой герой подвергается непрерывным опасностям на недружелюбном спутнике. В частности, непрекращающемуся метеоритному дождю.
В ролях: Соль Гён Гу, То Гён Су, Ким Хи Э, Хон Сын Хи, Пак Пён Ын, Чо Хан Чхоль, Чхве Бён Мо, Щим Ён Ын, другие.
Мировая премьера ленты прошла в августе, российская состоится 28 сентября.