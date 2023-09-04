Появился трейлер масштабной фантастической драмы "Луна"

Действие фильма разворачивается в 2029 году, когда Южная Корея отправляет на Луну трех астронавтов. Но из-за вспышки на солнце их космический корабль терпит крушение - в живых остается лишь один член экипажа, которому удается высадиться на обратной стороне Луны. И теперь все силы лучших специалистов Земли направлены на спасение его жизни. Тогда как сам молодой герой подвергается непрерывным опасностям на недружелюбном спутнике. В частности, непрекращающемуся метеоритному дождю.