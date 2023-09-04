Завершены съемки "Мальвины" с Ивлеевой и Ефремовым

Синопсис ленты таков: "Талантливая в детстве и совершенно потерянная в свои тридцать Вася вдруг осознает, что катится на самое дно, но сил выбраться не находит. На помощь ей приходит воображаемая подруга из детства, Мальвина - девушка с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Мальвина толкает Васю на поиски ее детской любви, Стасика. Найти его оказывается несложным делом, а вот завоевать его сердце - надо постараться. Ведь, в отличие от Васи, Стас добился в жизни всего, о чём мечтал. Вася пройдет большой путь и поймет, что пошло не так. А главное, она узнает, почему появилась Мальвина".