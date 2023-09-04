Вышел трейлер новой "Годзиллы"
Опубликован трейлер очередного опуса про всесокрушающего радиоактивного ящера Годзиллу.
Ролик ленты "Годзилла -1.0" (Godzilla: Minus One) появился сегодня на официальном канале франшизы студии Toho.
Действие ленты развернется в послевоенной Японии, где ящер "наводит новый ужас". "Смогут ли напуганные люди выжить?" - тревожно интересуется подпись к ролику, отмечая: о том, чтобы дать распоясавшемуся мутанту достойный отпор, остается только грезить.
Режиссер и автор сценария - Такаси Ямадзаки снявший "Книгу призрака" и две части адаптации "Паразита". Он же занимался визуальными эффектами.
Мировой прокат - с 1 декабря.
Первый фильм о Годзилле вышел в 1954-м году.