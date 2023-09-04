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Вышел трейлер новой "Годзиллы"

Опубликован трейлер очередного опуса про всесокрушающего радиоактивного ящера Годзиллу.

Ролик ленты "Годзилла -1.0" (Godzilla: Minus One) появился сегодня на официальном канале франшизы студии Toho.

Действие ленты развернется в послевоенной Японии, где ящер "наводит новый ужас". "Смогут ли напуганные люди выжить?" - тревожно интересуется подпись к ролику, отмечая: о том, чтобы дать распоясавшемуся мутанту достойный отпор, остается только грезить.

Режиссер и автор сценария - Такаси Ямадзаки снявший "Книгу призрака" и две части адаптации "Паразита". Он же занимался визуальными эффектами.

Мировой прокат - с 1 декабря.

Первый фильм о Годзилле вышел в 1954-м году.