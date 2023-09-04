Вышел трейлер новой "Годзиллы"

Действие ленты развернется в послевоенной Японии, где ящер "наводит новый ужас". "Смогут ли напуганные люди выжить?" - тревожно интересуется подпись к ролику, отмечая: о том, чтобы дать распоясавшемуся мутанту достойный отпор, остается только грезить.