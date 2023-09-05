Warner Bros. может потерять до $500 млн из-за забастовок

Компания Warner Bros. Discovery ожидает потери до $500 миллионов прибыли из-за забастовки Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA), передает РИА Новости.

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Бывший исполнительный директор киностудий Paramount и 20th Century Fox Барри Диллер заявлял, что если забастовки профсоюза сценаристов и профсоюза актеров Голливуда не прекратятся до 1 сентября, киноиндустрию в США ждет "абсолютный коллапс".

В отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) говорится, что компания ожидает, что финансовые последствия забастовок для Warner Bros. Discovery сохранятся до конца года.

"Скорректированный показатель (прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. - "Газета.Ru") EBITDA окажет негативное влияние примерно на $300-500 миллионов", - говорится в отчете.

Отмечается, что руководство компании надеется на прекращение забастовок, хотя предсказать, когда именно это произойдет, невозможно.