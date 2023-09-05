«Самые успешные фильмы — длинные»: Кристофер Нолан — о кино

Я работаю в кино уже 25 лет и всё время слышу, как говорят, что у молодых людей сокращается концентрация внимания. Я вообще не считаю это правдой. Я представил Universal 180-страничный сценарий. Я сказал, что фильм будет длиться 3 часа. Самым успешным фильмом в Америке в то время были «Мстители: Финал», они идут 3 часа и 2 минуты. Если вы посмотрите на историю кино, то увидите, что самые успешные фильмы, как правило, довольно длинные.