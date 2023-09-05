Mash Siberia: просверливший себе череп россиянин запустил стартап в Калифорнии

Новосибирец Михаил Радуга, прославившийся экспериментом по самостоятельному вживлению электродов себе в мозг ради контроля над сновидениями, основал технологический стартап в штате Калифорния, США. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Исследователь рассказал журналистам, что его компания будет разрабатывать технологию передачи музыки из сна в реальность. Эта идея пришла Радуге в подростковом возрасте после того, как ему приснилась несуществующая композиция немецкой рок-группы Rammstein. По словам изобретателя, во сне человек продолжает двигать мышцами. Эти сигналы можно зафиксировать с помощью электромиографии. Михаил Радуга утверждает, что в ходе эксперимента у трех из четырех человек получилось передать хит We will rock британской рок-группы Queen. Сам Михаил Радуга уже переехал в США и собирает документы для получения вида на жительство в стране.