Кинокритик объяснил появление анонса «Барби» и «Оппенгеймера» в РФ

Кинокритик объяснил появление анонса «Барби» и «Оппенгеймера» в российском кинотеатре
Появление анонсов показа голливудских премьер "Оппенгеймер" и "Барби" в российском кинотеатре объясняется тем, что так киноиндустрия пытается выжить.
Об этом "Общественной службе новостей" сказал режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров.
"Без "Большого Голливуда" российский кинопрокат катится в тартарары и стремительно движется к гибели! Уже очевидно, что наша публика не высказала ни малейшего интереса к отечественному кино! Исключения в виде "Чебурашки" и "Вызова" только подтверждают правило. Последний так вообще уже четыре месяца идет в прокате, что само по себе неслыханно. И он только сейчас "вышел в ноль"! О прибыли даже речь не идет!" - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что жители России хотят увидеть мировые премьеры на большом экране и в надлежащем качестве, поэтому кинотеатрам приходится идти на подобные меры.
Шнейдеров уверен, что возвращение "Большого Голливуда" в российские кинотеатры станет спасением для них.
5 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что московский кинотеатр "Радуга" анонсировал показы голливудских премьер "Оппенгеймер" и "Барби" под новыми названиями — "Дубак" и "Быстрые свидания". Позже информация о сеансах фильмов с такими названиями пропала из раздела анонсов на сайте "Радуги".