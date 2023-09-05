Кинокритик объяснил появление анонса «Барби» и «Оппенгеймера» в РФ

"Без "Большого Голливуда" российский кинопрокат катится в тартарары и стремительно движется к гибели! Уже очевидно, что наша публика не высказала ни малейшего интереса к отечественному кино! Исключения в виде "Чебурашки" и "Вызова" только подтверждают правило. Последний так вообще уже четыре месяца идет в прокате, что само по себе неслыханно. И он только сейчас "вышел в ноль"! О прибыли даже речь не идет!" - отметил эксперт.