«Великий уравнитель 3» рекордно стартовал в США

В начале сентября состоялась премьера «Великого уравнителя 3» — третьей части серии боевиков с Дэнзелом Вашингтоном. Лента стартовала в США с $ 46 млн — это лучший результат для всей франшизы. Для сравнения: первая часть стартовала в Северной Америке с $ 34,1 млн, вторая — с $ 36 млн.

Но куда более впечатляющая статистика «Великого уравнителя 3» касается аудитории фильма. В отличие от многих других картин на новый фильм с Дэнзелом Вашингтоном пошли в основном взрослые люди — около 84% зрителей были старше 25 лет. Это очень необычный показатель для современной киноиндустрии, которую формируют в основном подростки и молодые люди до 25 лет.