Чем хорош мультфильм «Король обезьян»

Вы бы хотели жить вечно? Споры об этом не утихают столетиями, и, конечно, китайцы тоже задумывались о такой философской проблеме. Если вы хоть раз изучали восточную мифологию, то знаете, как много там завязано на концепции существования бессмертных существ, которые вознеслись на небеса благодаря своим героическим поступкам.

18 августа на Netflix вышел полнометражный мультфильм «Король Обезьян» — очередная экранизация легенды о Сунь Укуне. Получилось ли у создателей сделать что-то новое и стоит ли смотреть ленту? Разбираемся вместе с Тлум.Ру.

О чём мультфильм?

Однажды ночью из камня на вершине высокой горы рождается обезьяна — он тревожит Нефритового императора, и озлобленный правитель велит уничтожить новорождённого. Однако ситуацию спасает Будда — он отговаривает императора от поспешных действий.

Главный герой Сунь Укун находит стаю других обезьян, но ужиться с ними не получается из-за его неприятного характера.

Чтобы доказать остальным, что он достоин быть частью стаи, обезьяна намеревается сражаться с демонами для защиты остальных сородичей. Тем не менее, он тут же проваливается, и демоны похищают одного из детёнышей. Конечно, малыша он спасает и сам называет себя Королём Обезьян, но ему никто не верит.

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Чтобы доказать своё право считаться богом, герой решает победить 100 демонов, однако в итоге оказывается, что главный враг, которого ему нужно побороть — он сам. Отправившись на поиски бессмертия, он найдёт нечто большее.

Чем отличается мультфильм?

Приключения Сунь Укуна, знаменитого Короля обезьян из китайского романа XVI века «Путешествие на Запад», экранизировали уже не раз. И не два. Кажется, это одна из самых популярных частей китайской мифологии для аниматоров, и при этом все экранизации отличаются друг от друга. Есть очень серьёзные, а есть совсем дурашливые, и новая относится как раз к последнему типу.

Главный герой — напыщенный, стремящийся к статусу и пренебрежительно относящийся к тем, кого он считает нижестоящими — то есть, по сути, ко всем — хвастун, которому, так или иначе, суждено научиться терпению. Это не самый привычный мотив для подобных историй. Как правило, в центре повествование путешествие героя, который должен сразиться со злодеем, а рост персонажа идёт фоном.

Тут же наоборот — Королю Обезьян нужно научиться находить гармонию в самом себе, и это самая непростая для него задача. Будучи изгоем, который провел большую часть своего становления в изоляции, Укун кажется символом затянувшегося детства, инфантилизма, чрезмерной наивности. Он уверен, что именно он — самый главный герой (что, в общем-то, правда, ведь мультфильм мы смотрим именно о нём), и при этом его трудно осуждать, так что образовательная миссия картины немного теряется.

По сути, вся проблема главного героя заключается в том, что окружающие постоянно что-то от него требуют, при этом отказавшись принять его в своё общество и не предоставив никакое воспитание (при этом постоянно попрекая его отсутствием этого самого воспитания). Он же просто хочет получить внимание и одобрения, которых не было у него ни единого дня в жизни с самого рождения — и для этого прибегает к радикальным способам, пытаясь стать бессмертным.

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Путь его становления до начала искупительного путешествия показывают торопливо, как будто он не настолько важен, как сцены сражения или шутки. Хотя именно он и должен привязать зрителя к Сунь Укуну, заставить обратить внимание на его проблемы, наделить сочувствием к его непростому детству. В отсутствие всего этого Обезьян лишь раздражает своими высокомерием и алчностью. Вместо умного, но озорного антигероя, Король Обезьян представляет собой лишь болезненно наивного и безответственного персонажа.

А вот его помощница, простая деревенская девочка Лин, куда более очаровательная. Она вполне себе уравновешивает своего хвостатого босса, говоря ему, что она его преданная фанатка. При этом даже с ней Укун обращается плохо — любит он только свою палку-оружие, и то только потому что та даёт ему могущество. Кажется, что история могла бы быть более приятной для просмотра, если бы не была такой поспешной.

Создатели как будто старались вместить всё и сразу в небольшой хронометраж мультфильма — он идёт всего лишь полтора часа. При этом главная завязка случается в первые пять минут мультфильма: за всё это небольшое время Сунь Укун успевает родиться, помешать Императору, встретить стаю, стать свидетелем похищения малыша демоном, вырасти, обучиться на воителя и снова стать свидетелем похищения малыша. За пять минут — кажется, будто, будь повествование чуть поспокойнее, мультфильму бы это не повредило.

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В чём ленте не откажешь — так это в приятной графике. Создатели не побоялись экспериментировать в нескольких разных стилистиках, как это прозошло с «Человеком-пауком: Через вселенные» и совсем недавними «Черепашками-ниндзя: Погромом мутантов». Герои не всегда выглядят приятно, особенно второстепенные, но им этого и не требуется: достаточно динамичной и хорошо читаемой мимики, особенно на лице Короля Обезьян.