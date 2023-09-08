Вышел трейлер драмы "Одна жизнь"
Опубликован трейлер британской историко-биографической драмы "Одна жизнь" (One Life). В главной роли - дважды лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс.
Картина рассказывает реальную историю лондонского брокера Николаса Уинтона, который спас от нацистов 669 детей и полвека хранил эту тайну. О подвиге героя стало известно случайно.
Режиссер - Джеймс Хоуз ("Черное зеркало", "Доктор Кто"). В других ролях - Хелена Бонем Картер, Джонатан Прайс, Лена Олин, Ромола Гарай, Джонни Флинн, Саманта Спиро, другие.
Мировая премьера проекта состоится 9 сентября на МКФ в Торонто. Прокат - с 1 января.