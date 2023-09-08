Вышел трейлер драмы "Одна жизнь"

Опубликован трейлер британской историко-биографической драмы "Одна жизнь" (One Life). В главной роли - дважды лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс .

Картина рассказывает реальную историю лондонского брокера Николаса Уинтона, который спас от нацистов 669 детей и полвека хранил эту тайну. О подвиге героя стало известно случайно.